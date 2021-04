Koalice Pirátů a STAN první, ČSSD mimo Sněmovnu

Koalice Pirátů a STAN si oproti únorovému šetření mírně pohoršila, na vítězství by zisk 30 procent hlasů ale stačil. O šest a půl procentního bodu méně by získalo druhé ANO. Na třetím místě by se umístila koalice SPOLU složená z TOP 09, ODS a lidovců, jíž by dalo svůj hlas 19 procent lidí.

Průzkumu Trendy Česka agentury Kantar pro ČT, který probíhal od 25. března od 1. dubna, se zúčastnilo 1200 lidí.

Do dolní komory Parlamentu by se s dvanácti procenty dostala ještě SPD Tomia Okamury a na samé hranici pěti procent by skončili komunisté.

Naopak další pád zaznamenala vládní ČSSD, které průzkum přisuzuje tři procenta, což by znamenalo Sněmovnu bez nejstarší české politické strany. Nepřekročení pětiprocentní hranice nutné pro vstup sociálním demokratům přisuzují ani poslední modely dalších agentur.

Pokud by se podle tohoto modelu dělila křesla ve Sněmovně, získali by Piráti se STAN 67 křesel, ANO 53, SPOLU 42, SPD 27 a KSČM 11.

Foto: ti, Právo

Nově se v průzkumu objevilo i hnutí Přísaha někdejšího šéfa protimafiánského útvaru Roberta Šlachty. To by v březnu dosáhlo na dvě procenta.

Samostatně by vyhrálo ANO

Kantar pro ČT vytvořil i model, který nepočítá s koalicemi a ukazuje, jak si stojí strany samy.

V takovém případě by ve volbách zvítězilo vládní hnutí ANO s 22,5 procenty. Na blízkém druhém místě by se umístili Piráti, kterým model přisuzuje 20 procent. S odstupem osmi procent by se na třetí příčce umístili Starostové a nezávislí. Do Sněmovny by se pak dostaly také SPD (11, 5), ODS (9), TOP 09 (6,5) a KSČM (5).

Foto: ti, Právo