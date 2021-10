Hamáček věří v zázrak: ČSSD zachrání Praha

Vicepremiér a předseda ČSSD Jan Hamáček věří, že jeho straně pomohou do Sněmovny hlasy z Prahy díky kampani ministryně práce Jany Maláčové. V době, kdy byly sečteny hlasy z poloviny okrsků, to řekl České televizi. Podle průběžných výsledků se sociální demokracie do Sněmovny nedostane.