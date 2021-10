Babiš poražen, ale Česku hrozí pat kvůli Zemanovi, píší Němci a Rakušané

"Populistická strana ANO premiéra Andreje Babiše parlamentní volby v Česku těsně prohrála. Teď po volbách ale hrozí patová situace, všechno závisí totiž na prezidentovi Miloši Zemanovi," napsal list Die Welt.

Babiš podle deníku očividně doplatil na "fatální řízení koronavirové krize, mnoho korupčních afér a také na kauzu Pandora Papers". Investigativní projekt Pandora Papers odhalil, jak si Babiš před lety pořídil skrytě přes offshorové společnosti nemovitosti v jižní Francii.

Výzkumný pracovník z rakouského Institutu pro dunajský prostor a střední Evropu (IDM) Daniel Martínek v komentáři pro rakouskou tiskovou agenturu APA upozornil, že Zeman by mohl vyčkávat a jednání o sestavení vlády by se mohla v nejzazším případě táhnout až do roku 2023, kdy skončí jeho funkční období.

„Pokud by nejasnosti ohledně sestavování vlády trvaly až do konce Zemanova mandátu, mohl by Babiš rovnou usilovat o prezidentský post,“ myslí si Martínek.

Na očekávané problémy povolebního vyjednávání upozornila i rakouská veřejnoprávní rozhlasová a televizní společnost ORF.

"Populistická strana ANO premiéra Andreje Babiše v parlamentních volbách utrpěla ztráty a podlehla konzervativnímu opozičnímu bloku SPOLU. Ten má společně s levicově liberální koalicí většinu. Našeho souseda ale v každém případě čeká složité vytváření vlády," uvedla ORF.

Babišova zadní vrátka

"Dlouho to vypadalo, že premiér, který byl pod tlakem, to ustojí. Nyní ho ale opozice bude moci nahradit," uvedla německá stanice Deutsche Welle (DW) s poznámkou, že sociální demokraté, Babišův stávající koaliční partner, se do parlamentu dostat nedokázali.

"Obvinil opozici, že proti němu vedla špinavou kampaň. Nechal si ale také otevřená zadní vrátka. Pokud ho prezident Miloš Zeman pověří sestavením vlády, bude vyjednávat," uvedla o Babišovi DW. Rovněž poznamenala, že Zeman vychází Babišovi dlouhodobě vstříc.