Půta: ANO nemusím, ale vyšachovat vítěze voleb je špatně

Kdybych ho znal, tak bych ho předal dalším. Je to hlavně známka za dobře odvedenou práci a také máme na kandidátce 50 lidí, kteří by druhý den mohli dobře dělat náměstka nebo hejtmana.

Kromě SPD budeme jednat se všemi, tedy s ODS, piráty i ANO, protože nás nečekají snadné měsíce a roky a chtěl bych vytvořit silnou koalici. S ANO jsme spolupracovali čtyři roky, bylo to dobrá spolupráce, ale předvolební doba ukázala, že ANO chce vyhrávat za každou cenu, byť to byl asi spíš tlak z Prahy než jejich osobní přesvědčení.

Vítěz voleb by měl dostat šanci koalici sestavit, pokud toho není schopen, tak by to měl zkusit druhý na pásce. Dlouhodobě to říkám, že vyšachování vítěze k politické kultuře nepřispívá a je to špatně.