Okamura: Zacílíme i na voliče levice

V současné době se povedou dvojí jednání. A to ohledně ustavení Sněmovny, kde prosazujeme v souladu s rozhodnutím občanů ve volbách, aby měly všechny strany v jejím vedení poměrné zastoupení.

Přece nejde o mě. SPD volilo půl milionu voličů a doufám, že nikdo nechce tyto hlasy zpochybňovat. A co se týče jednání o vládě: koalice Spolu a PirSTAN už deklarovaly, že mají 108 poslanců, ale průběh vyjednávání nebude zdaleka jednoduchý.

Udržet pětikoalici, i když je to spíš jen čtyřkoalice, protože pirátů je málo, bude mimořádně složité. Čtyři roky volebního období jsou velmi dlouhá doba a strany naslibovaly mnoho nereálných věcí. Jsem zvědav, komu a jak sáhnou na peníze.

Složení nové vlády se tak může protáhnout, zvlášť když prezident pověří Babiše i napodruhé. To jsme už na horizontu několika měsíců. Budou se blížit podzimní komunální volby, kampaň bude probíhat od jara a může se stát, že strany se budou proti sobě vymezovat ještě předtím, než začnou vládnout. Takže v delším horizontu pro nás není nic ztraceno.

Upřímně jsem se tomu musel v dobrém slova smyslu smát. Mám bratra rád a v dětství by nás ani jednoho nenapadlo, že dva Okamurové budou jednoho dne sedět v českém parlamentu.

Z profesionálního hlediska prosazujeme každý jiný program, on bude prosazovat program lidovců a je na něm, jak uspěje. Určitě dojde k zajímavé situaci na první schůzi, kdy budeme sedět ještě ne podle klubů, ale podle abecedy, takže budeme vedle sebe. To bude nepochybně bonbonek pro fotografy, je to mimořádně pozoruhodný moment.