Někomu stále nepřišly voličské průkazy. Možná ještě leží na poště

S podobnými příběhy se to na sociálních sítích jen hemží, na zvýšené množství dotazů, co dělat, když nepřijde průkaz, upozornil v pátek také spolek Milion chvilek.

Volby do Poslanecké sněmovny 2021: Termíny a pravidla Parlamentní volby

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se na území České republiky konají v pátek 8. října a v sobotu 9. října 2021. První den probíhá hlasování od 14:00 do 22:00, druhý den od 8:00 do 14:00 hodin.