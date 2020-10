Minář vytvořil spolek Pro ČR. Za koronaviru to bude mít těžší, míní politolog

Vytvořit sílu, která změní Česko k lepšímu, to je jeden z cílů spolku Pro ČR, který založil bývalý předseda Milionu chvilek pro demokracii Mikuláš Minář. Vyplývá to z dokumentů ve veřejném rejstříku. Minář se netají ambicemi uspět příští rok ve sněmovních volbách, podle politologa Lubomíra Kopečka z Masarykovy univerzity to ale nebude mít lehké, a to i kvůli epidemii koronaviru.