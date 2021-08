Žraločí šupiny odhalily dávné vymírání

„Žraloci tu jsou po téměř 400 milionů let. Přestáli mnoho masových vymírání, z nichž některá vyhubila téměř veškerý život. A pak se zjevně stalo něco, co tuto skupinu živočichů téměř vymazalo z tváře Země,“ řekla oceánografka a paleobioložka Elizabeth Sibertová z Yaleovy univerzity, vedoucí autorka studie o vymírání žraloků, která vyšla v časopise Science.

Zároveň podle webu LiveScience dodala: „Stalo se to rychleji než za sto tisíc let, ale víc nemůžeme říct. Mohlo to být za den, za tisíc let a také za sto tisíc let.“