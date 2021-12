Zkoušky by se mohly upravit při plošné uzávěře, nyní se to nechystá, sdělil Plaga

Že nejvíc případů je zaznamenáno ve školách, je dáno tím, že školy jsou téměř jediná místa, kde se dá dotrasovat. (...) A proto to u části společnosti vyvolává dojem, že jediným místem, kde se to šíří, jsou školy. Není to pravda.

Kdyby se epidemie zhoršila a žáci by přešli na výuku na dálku, mohl by podle něj úřad podobně jako v minulém školním roce změnit čas, posunout termín nebo upravit či vynechat některé části zkoušek.

Nerovnosti, které nyní i kvůli nařizování karantén jednotlivcům či třídám ve školách vznikají, by podle ministra mělo vyvážit doučování. Připomněl, že ministerstvo na něj dalo školám od září do prosince 250 milionů korun a pokračovat má v novém roce s evropskými penězi z Národního plánu obnovy.

„Je potřeba si uvědomit, že to, že nejvíc případů je zaznamenáno ve školách, je dáno tím, že školy jsou téměř jediná místa, kde se dá dotrasovat, kde se dají zajistit režimová opatření, a proto také u části společnosti to vyvolává dojem, že jediným místem, kde se to šíří, jsou školy. Není to pravda,” řekl.