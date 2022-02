Život by mohl existovat i u hasnoucích hvězd

Astronomové objevili objekt obíhající bílého trpaslíka, který by mohl být planetou. Nachází se v zóně, kde jsou vhodné teploty pro existenci života. Plyne to z výzkumu, který vedl Jay Farihi z londýnské univerzity a jehož výsledky byly publikovány v měsíčníku Královské astronomické společnosti. Rozšiřuje spektrum hvězd, které by mohly mít planety vhodné k existenci života.