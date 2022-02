Zemské jádro se ochlazuje rychleji, než se předpokládalo

Zemské jádro se v průběhu času ochlazuje pomalu. Avšak až jednoho dne plně vychladne a ztuhne, bude to mít obrovský dopad na celou planetu. Vědci si myslí, že když se to stane, Země by poté mohla být trochu jako současný Mars a s velmi tenkou atmosférou.

Pak by bylo pro život velmi obtížné uchovat se – ovšem jak už dříve připomněl vědecký web The Conversation, konkrétně toto ještě několik miliard let „nemusíme řešit“. Podle současných zjištění to sice může být o něco dříve, ale pořád hovoříme o řádu milionů až miliard let.