Září lámalo rekordy. Bylo celosvětově nejteplejší v historii měření

Celosvětově bylo toto září o 0,05 stupně Celsia teplejší než stejný měsíc loni a o 0,08 °C teplejší než v roce 2016, ukázaly údaje z programu C3S. Až do letoška byla září let 2016 a 2019 těmi nejvíce horkými v historii.

A jaké bylo v tomto ohledu září v ČR? „Přesná a konečná data bude mít spočítaná snad do konce týdne Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). My nemáme k dispozici veškerá data z meteorologických stanic, nicméně podle předběžných výpočtů bylo letošní září teplotně nadprůměrné (normál let 1981-2010 je 12,8 °C), srážkově průměrné (normál let 1981-2010 je 58 mm),“ sdělila Novinkám Dagmar Honsová ze společnosti Meteopress.