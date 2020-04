Záhadné těleso Oumuamua má být podle vědců aktivní mezihvězdný asteroid

Podle listu The Guardian můžeme těleso vzhledem k jeho chování označit za „aktivní asteroid či planetku”. Vědci věří, že je Oumuamua výsledným fragmentem z dříve výrazně většího útvaru.

Výzkumníci tvrdí, že se mateřské tělo či těla objektu zřejmě dostala do blízkého kontaktu s hostitelskou hvězdou. Počítačové modely totiž ukazují, že přílivové síly z hvězd mohly roztrhnout mateřské tělo na kusy a proměnit původní objekt v protáhlý útvar složený z úlomků.

Fragmenty se pak mohly podle agentury Reuters roztavit pod intenzivním teplem poblíž hvězdy a poté znovu ztuhnout a zformovat se do stávající podoby doutníku. To by mohlo vysvětlovat, proč má Oumuamua suchý povrch, zatímco se předpokládá, že většina mezihvězdných objektů je ledovými kometami.