Z hlubin vesmíru přiletěl záhadný opakující se signál. Astronomové určili jeho původ

Již několik samostatných rychlých radiových výbojů z posledních let se nepřímo vysledovalo zpět k jejich zdrojům v jiných galaxiích, byť ještě není jasné, co přesně je vyvolalo.

Nicméně nově objevené opakující se FRB má jiný zdroj než to první z jiné cizí galaxie, které bylo určeno loni, což prohlubuje záhadu, jak tyto vlny vznikají.

Zdroj nových opakujících se radiových signálů, označených jako 180916.J0158 65, byl pozorován osmi pozemními dalekohledy, které určily polohu ve spirální galaxii nacházející se 500 milionů světelných let od Země. I když to vypadá jako neskutečně daleko, je to sedmkrát blíže než ostatní opakující se rádiové signály a více než desetkrát než neopakující se FRB, které se dosud zaznamenaly.