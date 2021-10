Ze základny na britských Shetlandských ostrovech zřejmě už příští rok odstartuje do vesmíru raketa soukromé společnosti. Foto: Skyrora

Ze základny na britských Shetlandských ostrovech zřejmě už příští rok odstartuje do vesmíru raketa soukromé společnosti. Foto: Skyrora

Ze základny na britských Shetlandských ostrovech zřejmě už příští rok odstartuje do vesmíru raketa soukromé společnosti. Foto: Skyrora

Z Británie má příští rok poprvé odstartovat raketa do kosmu, vynese satelity

Ze základny na britských Shetlandských ostrovech zřejmě už příští rok odstartuje do vesmíru raketa soukromé společnosti Skyrora, která má na oběžnou dráhu dopravit družice. Firma uzavřela dohodu s provozovatelem vesmírného střediska SaxaVord, které funguje na místě dřívější základny britského letectva. Z britského území se dosud žádná raketa do vesmíru nevznesla, připomněl deník The Times.