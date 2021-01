Vysokoškolské zkoušky online. Co na to studenti?

Psát online testy je oboustranně náročné. Vyučující nikdy nemá stoprocentní jistotu, že student pracuje sám, naopak zkoušeného stresuje například nebezpečí vypadnutí sítě. „Psali jsme psychologii a test se neodeslal. Byla jsem z toho špatná. Pak se ukázalo, že to byla centrální chyba, a byl vypsán náhradní termín,“ oddychla si Káťa Richtrová. Kvůli technickým problémům se nepřipojila ani na první dvě hodiny dalšího předmětu. „Pak jsem už učivo nestíhala. Není to úplně profilový předmět, ale přesto se děsím, jak to doženu,“ přiznala.

Jediné, co snad na celé situaci oceňuje, je skutečnost, že nemusí ráno tak brzy vstávat a chystat se do školy. „Příprava na maturitu pro mě byla jednodušší, situace nás zasáhla méně než současné maturanty. Měli jsme skoro všechnu látku probranou a zopakovanou, stačilo si některé věci doplnit. Stresující bylo, že jsem do poslední chvíle nevěděla, co a jak bude probíhat. Každý z politiků tvrdil v médiích něco jiného. Nynější situace také není příjemná, ale všichni jsme se s tím naučili nějak žít. Myslím, že všichni učitelé a rektoři se snaží dělat, co je v jejich silách, v souladu s opatřeními,“ dodala Muzikantová.