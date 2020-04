Venuše se představuje ve své největší jasnosti

V pondělí 27. dubna dosahuje planeta své největší zářivosti, objeví se na nebi jako srpek osvícený zhruba z 25 procent. To může na první pohled znít nelogicky a nabízí se námitka, „jak je to možné, že teď má největší jasnost, ta by měla být největší, když bude osvětlený celý kotouč planety...”