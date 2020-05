Vědci znají podobu římského legionáře z Moravy

Římský voják, a to ve virtuální podobě, bude jednou z největších atrakcí stálé expozice Brána do Římské říše, která vzniká právě u Pasohlávek a připomene nejen desátou legii a četné archeologické nálezy s ní spojené, ale také markomanské války, do nichž se zapojila.

„Současná věda nám pomohla zjistit, že pocházel z oblasti současné Makedonie nebo severního Řecka, bylo mu kolem 25 let a zemřel na jaře. Na jeho kosterních pozůstatcích se nenašly stopy zjevného násilí. Nebyl navíc pohřben žehem, což bylo obvyklé. Jako by byl ve chvatu pouze uložen do jámy pod pevností,“ řekl Právu archeolog Balász Komoróczy z Akademie věd ČR, který se římskému osídlení někdejší Moravy věnuje již přes dvacet let.