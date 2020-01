Vědci se budou zabývat tím, jak se nevidomí orientují ve městech

Nejde jen o to pochopit, jak se jen s pomocí své bílé hole nebo vodicího psa orientují v centrech rušných měst, ale snahou je přijít na to, jak a po­dle čeho se učí projít těmito lokalitami, které jim zpočátku připomínají bludiště.

V Evropě žije zhruba 30 milionů nevidomých a slabozrakých. V Česku je jich asi sto tisíc. Přestože se jim snaží pomáhat stát i neziskové organizace, podle odborníků je to nedostatečné.

S implantátem do mozku „vidí“ i slepí

S implantátem do mozku „vidí“ i slepí Věda a školy

„Víme, že například takzvaná reklamní áčka před obchody jsou pro nevidomé velkým problémem. Přesto, pokud na ně postižení narazí, znamená to sice komplikaci, ale zorientují se v prostoru. Nám jde i o to pochopit, jak to dělají,“ vysvětlila Porkertová.