Vědci mají záznam posledního dne éry dinosaurů

Jsou to horniny roztavené vysokým tlakem a teplotami vzniklými při nárazu meteoritu, které se v prvních vteřinách až minutách po dopadu rozlily po nově utvořeném kráteru. Sklo ve vystřídají úlomky roztavených hornin. Je to výsledek explozí způsobených vodou, která horninu rychle zchladila.

Síra se musela dostat do ovzduší, což podporuje rozšířenou teorii o příčinách zkázy dinosaurů. Pokud by se tak velké množství síry vypařilo do atmosféry, dramaticky by ochladilo zemi, a zhoršilo tak životní podmínky pro velké množství rostlin i živočichů.