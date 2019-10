Vědci hledají mikrořasy pro ničení škodlivých barviv

Při výzkumu využívají vědci sterilních mikrořas získaných z genových bank. Otázkou ale je, co s použitými mikrořasami poté, co splní svůj úkol a zlikvidují v dané lokalitě azobarviva v půdě a vodě. Pak bude nutné je nějakou formou z dané oblasti sklidit a zničit či zajistit, tedy buď spálit, nebo uskladnit.

Po nalezení správné mikrořasy by mohly být vyráběny takzvané bioreaktory. Šlo by o zařízení, která by se stala součástí čistíren odpadních vod. Čištěná voda by protékala bio reaktory, jež by zachytávaly azobarviva. Cílem projektu je co nejdříve najít řešení použitelné v praxi.