Ve školkách nebude dost míst pro mladší děti, upozornily organizace. Nejde ale o nový problém

Předseda spolku Pedagogická komora Radek Sárközi míní, že se nedostatek míst ve školkách dotkne hlavně dětí mladších tří let. Kapacity MŠ jsou ale problémem už déle.

Zápisy do mateřských škol začínají 2. května a končí 16. května. Konkrétní termíny stanoví ředitelé školek. Ze zákona je pro děti povinný poslední rok předškolního vzdělávání.

Školky tedy musí přijmout děti, kterým bude do 31. srpna 2022 pět let. Pro děti ukrajinských uprchlíků bude zápis do školek až od 1. června do 15. července.

„Jak v rozhovoru pro Radiožurnál zmínil ředitel odboru MŠMT základního vzdělávání Michal Černý, může jít zhruba o 8000 ukrajinských předškoláků. Toto číslo už ale dnes může být vyšší,“ připomněla mluvčí EDUin Pavla Lioliasová.

Nejen místo, ale i psychologická a jazyková podpora

Organizace upozornila, že kvůli potřebě přijetí předškoláků z Ukrajiny nemusí být ve školkách zejména ve velkých městech dost místa pro mladší děti.

„Proto je třeba na základě zjištění kapacit předškolních a školních zařízení koordinovat ubytovávání rodin ukrajinských uprchlíků tak, aby se předcházelo vzniku přetížených lokalit, které by mohly potenciálně generovat sociální napětí způsobené nedostatkem míst ve školách a školkách,“ doporučila.

Podle analytičky zmíněné neziskové vzdělávací společnosti Kateřiny Lánské bude vše záležet především na schopnosti státu a zřizovatelů škol, jak se s rozmístěním uprchlíků v ČR vyrovnají.

Stát by podle ní neměl zapomínat na to, že vedle míst ve školách budou ukrajinské děti potřebovat i psychologickou a intenzivní jazykovou podporu.

Doplnila, že podobně jako řada českých dětí mohou mít Ukrajinci také speciální vzdělávací potíže, jako jsou třeba poruchy učení či různá postižení.

Navýšit kapacity dětských skupin?

Sárközi uvedl, že podle dostupných údajů přišlo do ČR asi 13 tisíc dětí do tří let a 16 tisíc dětí ve věku od tří do pěti let.

Právo na přijetí do školky mají děti od tří let. Co se týká mladších tří let, loni v září jich podle statistik ministerstva školství nastoupilo do mateřinek zhruba 33 tisíc.

„Předpokládám, že v září 2022 klesne kapacita mateřských škol tyto děti mladší tří let přijmout o 50 procent. Proto by měly být výrazně navýšeny kapacity dětských skupin, aby dokázaly absorbovat 16 tisíc českých dětí mladších tří let a další tisíce dětí do tří let z Ukrajiny,“ je přesvědčen.

Do školek chodilo v září podle dat ministerstva 360 490 dětí.

Volných míst je asi 52 500, plyne ze studie, na které se podílely agentura PAQ Research, České priority a experti z různých organizací a institucí. Nejvyčerpanější jsou podle ní kapacity škol v krajských městech a jejich okolí.

Školky odmítaly každé třetí dítě

Problém kapacity mateřských škol existuje dlouhodobě. Na vesnicích a v malých českých obcích občas nejsou vůbec, ve velkých městech zase mnohdy evidují největší nedostatek volných míst.

Např. v roce 2018 odmítly školky přijmout podle údajů školní inspekce každé třetí dítě, přičemž více než třetina z nich byla mladší tří let.

Pokud má školka dost volných míst, mohou do ní chodit nejen děti od tří let, ale i mladší. Dvouletých či mladších dětí ovšem v posledních letech ubylo. Pro pětileté děti je předškolní vzdělávání od roku 2017 povinné.

Počet zamítnutých žádostí o přijetí do školky vzrostl, byť školek přibylo, podle loňských informací za předchozí čtyři roky o přibližně pětinu na předloňských 38 953.