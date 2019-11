V Německu našli fosilie lidoopa, který chodil po dvou

Takto by Danuvius guggenmosi mohl vypadat. Foto: Profimedia.cz

Takto by Danuvius guggenmosi mohl vypadat. Foto: Profimedia.cz

Takto by Danuvius guggenmosi mohl vypadat. Foto: Profimedia.cz

Předchůdci lidoopů a samotných lidí začali chodit vzpřímeně po dvou o pár milionů let dříve, než se dosud předpokládalo. Dosud vědci pracovali s údajem, že předchůdci člověka se postavili na dvě nohy před šesti miliony let. Mezinárodní vědecký tým ale na základě analýz zkamenělých kostí dávných lidoopů, nalezených v jílovišti v Bavorsku, určil, že druh primátů pojmenovaný Danuvius guggenmosi žil před více než 11,5 milionu let a přitom chodil po dvou.