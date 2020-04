V Moravském krasu roste unikátní buk albín. Živí jej les

„Bílou formu má snad jedno semínko stromu z tisíce. Pokud z něj vyroste sazenice, do roka uhyne. To buk albín z krasu díky pomoci větších bratrů žije už dlouhá léta,“ řekl Právu přírodovědec Zdeněk Špíšek z olomoucké Univerzity Palackého, který působí také ve sdružení Stromy pro Moravský kras, jež v tomto regionu vysazuje původní ovocné dřeviny.

To ale buk albín z krasu neumí. Má ale to štěstí, že jej ostatní buky nenechaly na holičkách. Živiny pro svůj život od nich dostává s pomocí kořenů, které jsou propojeny.

Albínovi je třicet let, a pokud by měl klasické zelené zbarvení, měl by s ohledem na svůj věk už úctyhodnou výšku. Kvůli svému zbarvení ale tolik nevyrostl. Připomíná spíše keřík. Když by však byl vystavený slunečním paprskům, záhy by uhynul. Bude žít, dokud jej budou ostatní buky chránit, a protože roste uprostřed bukového porostu, jeho šance na život jsou velké.