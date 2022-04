V Česku poprvé zahnízdil kormorán malý. Nejseverněji v Evropě

Na Ivaňském ostrově v jihomoravské přírodní rezervaci Věstonická nádrž hnízdí vzácní kormoráni malí. Je to poprvé, co tento druh vodního ptáka v tuzemsku zahnízdil. Až do letošního roku ornitologové kormorány malé pozorovali pouze vzácně, letos je prokázané hnízdění takřka 40 párů. Je to nyní jejich nejsevernější evropské hnízdiště.