Úpice chce zákrok proti záškolákům

Učitele dohnal k interpelaci Sněmovny pocit bezmoci a obavy z budoucnosti. „Vyrůstá generace nezodpovědných lajdáků, neplatičů, lidí, kteří nebudou dodržovat žádná pravidla. Jejich počet roste geometrickou řadou. Možnosti škol to ovlivnit jsou minimální,“ tvrdí pedagogové.

„Řešit to lze maximálně trojkou z chování, což vyvolá u otrlých dětí výsměch. Neřešit to vůbec dává špatný příklad ostatním, ještě ukázněným žákům. Narážíme na rodiče zaštítěné jistotou pravidelné výplaty sociálních dávek. Jak přesvědčit děti, aby chodily do školy, když zbytek rodiny ráno vyspává, nepracuje a večer holduje zábavě?“ přiblížil ředitel lánské devítiletky Petr Kalousek, podle něhož lidi nejvíc bolí a zároveň leckdy pozitivně motivuje, když se jim oprávněně sáhne na peníze.