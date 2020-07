Učte ve školách i romské dějiny, doporučuje Rada Evropy

Rada Evropy vyzvala své členské země, aby do školních osnov zahrnuly i dějiny a kulturu Romů. Osvěta v tomto směru podle ní pomůže v boji proti nenávisti, diskriminaci a předsudkům vůči této menšině. Zařazení dějin Romů do výuky by podle čtvrtečního vyjádření organizace zvýšilo povědomí o tom, že je tato menšina po staletí „integrální součástí společností národních i té evropské”.