Tvůrci robotů a jejich „miláčci“ oživili pražské Kongresové centrum

V poválečném technooptimistickém období se roboti, pomáhající lidem, stali integrální součástí představ o pozitivní budoucnosti, v nichž lidé předali většinu netvůrčí, rutinní či ubíjející práce právě robotům či automatickým systémům, schopným fungovat do velké míry samostatně.

Roboti (nebo roboty) v představách autorů sci-fi a jiných vizionářů hlavně ze 40. až 70. let také doprovázeli lidi do vesmíru nebo jim prošlapávali cestu při průzkumu jiných planet. Symbolem české kultury se stala nejen televizní komická postava robota Emila z 60. let, ale také krabovi podobný vesmírný robot s přezdívkou Malý bůh, kterého proslavily dodnes populární komiksové příběhy (nedávno bohužel zesnulého) Vlastislava Tomana, jež vycházely poprvé v 70. letech v časopisu ABC.