Tažní ptáci tráví v Evropě více času. Někteří mohou přestat migrovat, tvrdí studie

Vědci analyzovali data sesbíraná za 50 let v africkém státě Gambie a na britském území Gibraltar a zkoumali rozdíly v datech příletů a odletů tažných ptáků z těchto lokalit. Mezi druhy, které podle nich možná přestanou migrovat, patří např. konipasi, slavík obecný či budníček větší.

Zatímco dříve se předpokládalo, že ptáci si načasují odlet do teplejších krajin podle délky dne, výsledky bádání podle mluvčího univerzity naznačují, že opeřenci činí „jemnější rozhodnutí“ v závislosti na faktorech, jako jsou změny klimatu a dostupnost vegetace.

Ruská věčně zmrzlá půda taje. Propadají se domy, ohrožuje to infrastrukturu

Ruská věčně zmrzlá půda taje. Propadají se domy, ohrožuje to infrastrukturu Věda a školy

„Změny v migračních návycích, které už teď pozorujeme, by mohly vést k delším obdobím rozmnožování u těchto druhů, a také by mohly mít vedlejší účinky na další druhy ve Spojeném království i v jejich tradičních zimovištích,“ řekl Lawrence.

Pokud ptáci přestanou migrovat, mohlo by to podle něj přispět ke konkurenčnímu boji o potravu v podzimních a zimních měsících. V Africe by mohla mít ztráta opeřenců dopady na místní ekosystémy – na konzumaci hmyzu, rozptyl semen a opylení.