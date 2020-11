Světový rekordman v pojídání chilli hledá lék na oči

Letos 48letý muž měl pikantní jídla rád od malička. „Tehdy šlo o cibuli, česnek, křen či maďarskou pálivou papriku, nic jiného k dostání nebylo. Do jídla jsem si to vydatně přidával, maminka se zlobila,“ směje se.

Zvláštní záliba se ale časem ukázala jako potvrzení teorie o tom, že organismus si umí sám říct, co mu přináší prospěch. „Mně nepřišlo, že bych byl v konzumaci pálivých papriček nějak mimořádný. Teprve když mě hned několik známých upozornilo, že to, co já, nikdo nesnese, začal jsem o tom přemýšlet,“ vzpomíná muž, kterému náhoda či osud zároveň přihrály do cesty střední zdravotnické vzdělání a zájem o léčivé byliny.