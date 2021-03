Sucha sužující Evropu jsou nejhorší od dob Římské říše, prozradily letokruhy stromů

„Všichni jsme si vědomi sledu výjimečně horkých a suchých lét, která jsme měli v posledních několika rocích,” uvedl profesor a vedoucí studie Ulf Büntgen z Cambridgské univerzity. „Naše výsledky ukazují, že to, co jsme zažili, je mimořádné. Tato série nemá za posledních 2000 let obdoby,” uvedl. Zkoumané údaje končí rokem 2018, přičemž v letech 2019 a 2020 byla léta v Evropě také velice horká.