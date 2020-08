Studentka z Dánska navrhla samočisticí roušku

Během testů narazila i na to, že proces očisty – tzv. fotokatalytické samočištění – ničí také choroboplodné zárodky, viry či bakterie. To bylo v lednu, kdy si většina Dánů pod pojmem „Corona“ představovala spíše značku piva než znamení nové hrozby.

Pak se však ukázalo, že svět se potýká s pandemií koronaviru, a její profesor jí dal za úkol najít materiál, který by se dal použít nejen k výrobě velkých obkladů na stěny, ale i pro ústenky. „Ptali jsme se sami sebe, zda by princip deaktivace virů nefungoval i v malém měřítku – od zdí jsme přešli k tělu, k obličeji,“ řekla Krogová.

Princip vysvětluje poměrně jednoduše: „Funguje to tak, že se do masky umístí oxid kovu.“ Když je pak tato látka ozařována ultrafialovým zářením, ničí organické látky, jako jsou viry nebo bakterie, v roušce. Tento proces lze opakovat, proto mají masky vybavené oxidy a drobnými ultrafialovými lampičkami obrovskou výhodu v tom, že je lze používat opakovaně.

Jako zdroj energie pro lampičky v tkanině ústenky slouží nevelká baterie, obojí spojuje síť kabelů. Otázka tedy zní, jak to zařídit, aby baterie a kabely co nejméně rušily a překážely. Sara Krogová, její profesor a malý tým odborníků, který jim nyní pomáhá, mají tedy stále na čem pracovat. Mladá žena je však přesvědčena, že její nápad má něco do sebe. „Například v Anglii, kde jsou roušky povinné, je lidé často odhazují a ony se pak všude válejí. To je škoda!“ řekla.