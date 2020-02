Stoletého želvího samce čeká zasloužený důchod. Diego pomohl zachránit svůj druh

Jenže díky programu na obnovu obřích želv (The Giant Tortoise Restoration Initiative), který se začal rodit už v 60. letech minulého století, a s vydatným přispěním plodného Diega, tak už nyní mámě 2000 těchto jedinců.

Samotný Diego žil 30 let v zoo v americkém San Diegu v Kalifornii, než se stal součástí programu chovu v zajetí. Váží asi 80 kilogramů, je necelý metr dlouhý a při natažení nohou a dlouhého hubeného krku by mohl dosáhnout potenciálních rozměrů až 1,5 metru.

Diego se teď podle listu The New York Times nachází ve speciálním centru na jiném ostrově Galapážského souostroví – Santa Cruz. V lednu se tam s ním zahájil tzv. karanténní proces, aby se mohl úspěšně vrátit do divoké přírody a nezanesl tam třeba semena z nějakých rostlin, které nejsou pro ostrov Española typické.