Spalničky „vymazávají“ paměť imunity

„Našli jsme opravdu silné důkazy, že spalničky vlastně ničí imunitní systém,“ řekl podle deníku The Guardian profesor Stephen Elledge, genetik z Harvard Medical School.

Výzkum ukázal, že spalničky likvidují přinejmenším devítinu, ale někdy téměř tři čtvrtiny těchto buněk. Děti, které spalničky prodělají, bývají pak více zranitelné vůči jiným nemocem, a to dlouho poté, co choroba odezněla.

Podle vedoucí druhé studie Velislavy Petrové z Cambridge může obnova imunitního systému trvat až pět let. Vědci proto nyní diskutují, zda by děti po spalničkách neměly být znovu očkovány. Podle studie z roku 2015 až do zavedení očkování proti spalničkám v 60. letech asi polovinu dětských úmrtí způsobily choroby, které děti dostaly po prodělání této nemoci.