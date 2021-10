Sopku na La Palmě živí horká skvrna. Hledá cestu ven, tvrdí odborníci

Před 20 miliony lety započalo utváření prvních ostrovů, Fuerteventury a Lanzarote. Naopak El Hierro a právě La Palma, kde 19. září vybuchla sopka, jsou nejmladší ostrovy, staré 1,2 milionu, respektive 1,8 milionu let. Horká skvrna se pod nimi stále nachází, což je důvod, proč mají tyto ostrovy aktivní sopky, které rozšiřují jejich povrch, napsal list El País.

Kupříkladu La Palma ode dna oceánu měří 6500 metrů, což je o pár set metrů méně než nejvyšší vrchol jihoamerických And Aconcagua. Nejstarší ostrovy Fuerteventura a Lanzarote se naopak kvůli erozi zmenšují a nakonec zcela zmizí pod hladinou moře.

Od té doby, co La Palmu v roce 1493 dobyli Kastilci, bylo zaznamenáno sedm dalších vulkánů, jejichž láva při erupcích pohltila domy, úrodu i přístavy. Dopad těchto katastrof však byl mnohem menší než současná erupce, protože ostrov byl méně obydlený a bez ekonomických motorů v podobě skleníků s banánovníky a turismu.

Proud lávy vyvěrající ze sopky Cumbre Vieja na La Palmě od 19. září zničil nebo poškodil přes 1000 budov – mnohem více, než kolik bylo zaznamenáno při jiných erupcích. Jde o poslední kapitolu v dějinách dvě desítky milionů let dlouhé vulkanické aktivity na Kanárských ostrovech. Daný fenomén přináší zánik i stvoření, protože bez vulkánu by tyto ostrovy vůbec neexistovaly.

Vulkanologové se domnívají, že pod Kanárskými ostrovy je horká skvrna, tedy zásobník magmatu s vysokou teplotou, který se neustále snaží najít místo, kudy se dostat na povrch. Způsobuje zemětřesení a vzedmutí země až do chvíle, dokud nevyvře. Jde o stejný typ vulkanické činnosti, která vytvořila americké Havajské ostrovy v Tichém oceánu.

Aktivita sopečného komplexu každopádně nekončí. Proud lávy na La Palmě dále houstne poté, co se v neděli zhroutil další sopečný kráter, upozornila agentura Reuters.

Láva z vulkánu nadále stéká do mořské vody, nyní již proudí ze čtyř puklin. Tamní úřady nařídily několika tisícům obyvatel nevycházet z domů kvůli jedovatým plynům, které se uvolňují do vzduchu na západním pobřeží ostrova, kde už několik dní vtéká masa lávy do moře.