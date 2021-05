Sonda Parker zachytila rádiové signály z Venuše

Data zaslaná na Zemi Parkerovou sluneční sondou by mohla pomoci zodpovědět zásadní otázku – jak to, že se Venuše od Země tak zásadně liší, když je svou velikostí a vzdáleností od Slunce naší planetě tolik podobná. Přezdívá se jí dokonce zemské dvojče.

Obě planety se podle zjištění astrofyziků vyvíjely podobně. Na Venuši se ale kdysi cosi přihodilo a zasáhlo to do jejího vývoje natolik, že planeta na rozdíl od Země nezískala magnetické pole. To je přitom pro podmínky na povrchu zásadní.