Sníme s jídlem i jeho obal? Brněnští výzkumníci vyvíjejí jedlé balení na potraviny

„Jedlé obaly představují jednu z cest, jak redukovat velké množství syntetických plastových obalů, které se v přírodě rozkládají až desítky let. Snížit se ale s jejich pomocí dá vyprodukovaný odpad celkově. Na výrobu jedlých obalů totiž dokážeme použít také odpadní suroviny jiných technologií,“ objasnila vědkyně Soňa Hermanová z Ústavu technologie potravin AF MENDELU.

Obalové materiály na čistě přírodní bázi podle ní navíc nepřispívají k tvorbě mikroplastů, které představují jako cizorodé částice do budoucna velkou neznámou - a možná i skutečně hrozbu - pro všechny organismy.

V dalším kroku plánují vědci do jedlých fólií zakomponovat i aktivní složky, které by měly vylepšit výživovou hodnotu i funkčnost příslušného obalu. Podle jejich slov je nutné docílit přijatelných mechanických vlastností, které jsou nezbytným předpokladem při průmyslovém strojním balení potravin do fólie.