Smrtící krvácivá horečka chaparé se může přenášet mezi lidmi

Poprvé se nemoc způsobovaná do té doby neznámým arenavirem vyskytla v roce 2003 v centrální Bolívii v oblasti zvané Chaparé. Na člověka se virus pojmenovaný Chapare mammarenavirus přenesl pravděpodobně z hlodavců. V roce 2003 se jím nakazilo pouze několik lidí a jeden z nich zemřel.

Experti CDC, kteří byli vysláni do oblasti nemoc prozkoumat, tento měsíc na zasedání Americké společnosti pro tropickou medicínu uvedli, že v případě nákazy zdravotníků (ošetřujícího lékaře, gastroenterologa a zaměstnance záchranky) došlo k přenosu z člověka na člověka. Všechny ostatní možnosti vědci vyloučili.

Kvůli horečce chaparé není důvod obávat se celosvětové pandemie jako v případě nového koronaviru SARS-CoV-2. Podobné krvácivé horečky se šíří o poznání pomaleji. Je to dáno tím, že jasné symptomy se narozdíl od respiračních chorob objeví záhy po nakažení. Ve většině případů je navíc k nakažení nutné přijít do styku s tělními tekutinami infikovaného člověka. Vyspělejší zdravotnické systémy pak mají více času šíření podobné nemoci podchytit.

I přesto mohou mít epidemie krvácivých horeček (například eboly) na svědomí i desítky tisíc životů. Zejména v okamžiku, kdy se méně robustní zdravotnické systém zhroutí kvůli nakažení zdravotnického personálu, který do kontaktu s tekutinami infikovaných lidí přijde velmi pravděpodobně.

Špatnou zprávou však je, že 21. století bude nejspíše stoletím nových virů způsobujících někdy i smrtící onemocnění. „Začíná to být mnohem častější. Obyčejně to zhruba bylo tak, že se ročně objevily dva či tři nové viry, které jsme viděli poprvé v životě. A většinou to byly slepé uličky,“ uvedl pro server LiveScience Colin Carlson z univerzity v Georgetownu. Věnuje se studiu zoonóz, tedy nemocí zvířat přenosných na člověka.