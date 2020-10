Slibovaný návrat do škol se rozplývá

„První stupeň má vrcholovou prioritu, ale bude nutné to posoudit v kontextu celé situace. Možná dojde k tomu, že se bude moci vrátit jenom první, druhá třída. Uvidíme podle dat, která budou k dispozici. Každopádně je to první priorita v otevírání,“ řekl Prymula. Přitom přísná opatření budou platit nejméně do 3. listopadu.

Ministr školství Robert Plaga (za ANO) byl ohledně slibování návratu nejmladších školáků odměřenější, byť si trvá na tom, že návrat studentů a žáků do škol musí být v rámci budoucího rozvolňování na prvním místě. Upozorňoval ale, že epidemiologická situace může být natolik špatná, že stát bude mít ještě naléhavější výzvy, což se potvrzuje.

„Pokud by se situace do 2. listopadu nezlepšila a k návratu do škol by nemohlo dojít ani za cenu dalších opatření, musíme ve spolupráci s kraji zajistit plnohodnotné fungování těch škol, které jsou určeny pro děti personálu nemocnic. To je oblast, kterou v případě dalšího zvyšování počtu hospitalizací vnímám jako klíčovou,“ sdělil ve středu Plaga.

Pokud by první třídy měly čekat do ledna, to si nedokážu představit. Tam je i velký nápor na rodiče šéf Asociace ředitelů ZŠ Michal Černý

Zdůraznil, že jakmile to situace dovolí, musí se do škol v první řadě vrátit nejen první stupně ZŠ, a především první a druhé třídy, ale musí se myslet i na závěrečné ročníky základních a středních škol. Deváťáky je třeba připravit na přijímací zkoušky na střední školy, středoškoláky na maturitu či studium na vysoké škole. „Ve složité situaci se nacházejí také studenti prvních ročníků vysokých škol,“ poznamenal Plaga.

Černý: Do ledna čekat nemůžeme

Za pravdu mu dal šéf Asociace ředitelů ZŠ Michal Černý.

„Pokud nemohou nastoupit všichni žáci 1. stupně, a pokud je to z epidemiologického hlediska rozumné, tak ty první, druhé třídy to potřebují nejvíc. Sice 2. listopadu to už asi nebude možné, ale pokud by první třídy měly čekat do ledna, to si nedokážu představit. Tam je i velký nápor na rodiče. Od třetí třídy výše se s tím výpadkem děti nějak srovnají,“ řekl Právu.

Připustil, že pokud by se distanční výuka protáhla do konce kalendářního roku, vzniknou i v ostatních ročnících mezery ve vzdělání, které už ani nebude možné během roku dohnat.

„Kvalita školství tím bude poznamenána. Ale volíme mezi veřejným zdravím a výkonností školské soustavy. Musíme najít kompromisní řešení, jako je návrat prvních ročníků. Dobré řešení neexistuje,“ uzavřel.

O středních školách nebyla ve středu na vládní tiskové konferenci vůbec řeč. Šéf Unie školských asociací ČR Jiří Zajíček nechtěl spekulovat o vyhlídkách do příštích týdnů a měsíců. Obává se však prodlužování zákazu praktické výuky na odborných školách.