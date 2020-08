Školy omezí kroužky i odborné učebny

Návod také stanovuje, kdy mají školy přejít na výuku na dálku či jak by měly fungovat družiny a jídelny. S ministerským elaborátem teď ředitelé a učitelé zápolí.

„Na konkrétních podmínkách pracujeme a dáváme to všechno na základě informací od ministerstva do kupy. Zatím jsme se domluvili, že výuku v odborných pracovnách nebudeme zakazovat, ale budeme preferovat spíše kmenové třídy. V případě odborných učeben je problém s přesunem dětí po chodbách a také s následnou dezinfekcí učebny pro další skupiny,“ řekl Právu Vladimír Škuta, ředitel mělnické Základní školy Jindřicha Matiegky.

Družina by podle něj měla fungovat normálně, jak jsou žáci a rodiče zvyklí, a současně tak, aby to odpovídalo doporučením ministerstva. „Nejsme schopni zajistit, aby skupiny v družině tvořili jen žáci z jedné třídy, ale máme tady stabilní skupiny stále stejných dětí z několika málo tříd,“ uvedl ředitel Škuta. Omezení se bude týkat zájmových kroužků. Ty se budou organizovat tak, aby na ně chodili vždy jen žáci z jedné třídy.

Problém tady mají se stravováním. „Nemáme vlastní jídelnu a chodíme do jiné školy, takže se s kolegy musíme domluvit, jak se tam prostřídáme,“ doplnila ředitelka.

Ta nad rámec zaslaného manuálu ještě ministerstvu poslala dotazy, na něž manuál neposkytuje odpovědi. „Už se nám ozvali nějací rodiče, že nebudou chtít dítě do školy posílat a že máme povinnost zajistit mu výuku na dálku. Také řešíme možnosti zápůjček počítačů do sociálně slabých rodin, ale někde třeba ani nemají připojení na internet, tak zjišťujeme, jestli tohle někdo řeší,“ dodala ředitelka.

Míchání dětí musí zabránit i v dalších školách. V základní škole ve Velvarech na Kladensku se budou děti první dva týdny výuky učit jen ve svých třídách a nebudou během výuky chodit do odborných učeben. Škola také bude používat u vstupu termokamery pro měření teploty. Změny se budou týkat i stravování školáků. V jídelně by se neměly míchat různé skupiny dětí, ale stravovat se budou například vždy první ročníky, poté druhé ročníky a postupně další.

Konkrétní třídy budou mít například určené i vchody, aby se kolektivy, pokud možno, potkávaly co nejméně. Při výuce budou zatím omezené také takzvané projektové dny, při kterých se společně vzdělávali žáci různých ročníků. Podle ředitele nebude problém, aby se dítě připojilo na online výuku, a to nejen v případě karantény, ale při jakémkoli onemocnění.

Naopak komplikací je zajištění provozu družiny, kde se běžně potkávají děti z několika ročníků. Vedení školy proto hledá cestu, jak zajistit její provoz jiným způsobem, protože jinak podle ředitele nebudou mít ostatní opatření smysl, když se pak děti setkají v družině. Ministerstvo školám ukládá vyčlenění jedné izolační místnosti pro žáka, u kterého by se v průběhu výuky objevily příznaky covidu19. To by ve Velvarech mohl být problém, protože tady je nedostatek místa.