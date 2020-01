Školy nabraly další tisíce asistentů

„Máme čtyři asistenty v základní a dva v mateřské škole. Jsou ve vyšší nárokové složce, to znamená, že jsou v osmé platové třídě,“ řekla Právu ředitelka školy Yvetta Kunzová.

To znamená, že jejich tarifní mzdy se pohybují od 23 590 do 29 970 v závislosti na odsloužených letech (kantoři berou samozřejmě víc, průměr se loni přiblížil k 37 tisícům korun).

Stejně hovoří i ředitel Základní školy Pardubice-Spořilov Karel Žemlička, který zaměstnává dva asistenty. „Sedlo si to, je to v pohodě. Záleží na charakteru člověka, ale ti, co máme, jsou bezvadní a panuje spokojenost,“ popsal Právu.