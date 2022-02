Školka v Hruškách se po tornádu otevřela

Obec má obnovu připravenou, chce ji stihnout do června. „Uděláme to naopak, ke konci školního roku otevřeme novou zahradu školky. Bude to vlastně symbolické, v červnu máme první výročí tornáda,“ řekla starostka Jana Filipovičová (KDU-ČSL).

Dojíždění skončilo nejen pro předškoláky, kteří mířili do Lanžhota, ale i pro školní děti, jež se z azylu ve Tvrdonicích vrátí do školy, která byla poničena tornádem. Doprava dětí do exilu stála obec devadesát tisíc měsíčně. Celkem na to vynaložila 450 tisíc korun.