Školka od tří let zvyšuje podle nové studie šanci na lepší vzdělání i zaměstnání

Děti, které nastoupí do školky ve třech letech, mají větší šanci na lepší vzdělání i zaměstnání než ty, které jsou doma o rok déle. Týká se to zejména dětí, jejichž matky mají nižší vzdělání. Uvádí to studie think tanku IDEA při Národohospodářském ústavu AV ČR. Autoři studie sledovali děti, které nastoupily po reformě rodičovského příspěvku z roku 1995 do mateřské školy až po čtvrtých narozeninách.