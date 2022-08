Se suchem v Peru pomáhají bájní Inkové

Technika, kterou využívali příslušníci slavné říše Inků, by mohla být nesmírně užitečná pro přístup ke stále vzácnějším zdrojům vody. Metoda používaná před zhruba 500 lety při stavbě kanálů byla v Peru znovu vzkříšena, aby kanály přiváděly tolik potřebnou vodu do odlehlých horských komunit i do Limy. Informoval o tom deník The Independent.