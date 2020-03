Scio testy, které doplňují přijímačky na VŠ, se posunou o měsíc

Státní maturity by podle plánovaného harmonogramu měly začít slohem z češtiny 8. dubna, další části státní maturity by měly pokračovat 30. dubna a 4. až 6. května. Jednotné přijímací zkoušky na čtyřleté obory se mají konat 14. a 15. dubna a na víceletá gymnázia 16. a 17. dubna.

Náměstek ministra zdravotnictví Roman Prymula uvedl, že za optimistického předpokladu, že všichni budou dělat to, co mají, bude epidemie koronaviru v České republice narůstat ještě zhruba měsíc. Pak by mohla v začít klesat. Podle zástupců ředitelů středních škol se proto dá očekávat, že se termíny zkoušek budou muset odložit. Shodují se, že se ale nedá odhadnout, na kdy to bude.