Schváleno: Praha pořídí do planetária nejmodernější projekční systém za 250 milionů

„Stávající projektor může dosloužit každým dnem. Nový projekční systém by měl vydržet přibližně 25 let, je ale hlavně skvělou investicí do vzdělání i kultury. Chceme děti a dospívající motivovat a probudit v nich zájem o vesmír a vědu. To jsou oblasti, které mají velkou budoucnost. S novým projekčním systémem se pražské planetárium stane tím nejlepším planetáriem na světě, což bude jistě lákadlem pro řadu návštěvníků ze všech koutů Česka i zahraničí,“ okomentovala pro Novinky plánovanou investici Třeštíková.