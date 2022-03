Rostliny se v přírodě účinně brání obvyklým sériím útoků hmyzu

„Pro zemědělce to znamená, že se musejí vypořádat s větší rozmanitostí hmyzu napadajícího plodiny. Dříve se šlechtitelé rostlin zaměřovali na odolnost vůči nejnebezpečnějším druhům hmyzu, zatímco proti dalším se používaly širokospektrální pesticidy. Nyní musíme změnit přístup: musíme se učit od divokých druhů rostlin ohledně toho, jak se samy vypořádávají s rozmanitostí býložravého hmyzu,“ upozornil.

Rostliny samozřejmě nevědí, zda a kdy na ně nějaký konkrétní hmyz zaútočí. Většina druhů řeší tuto nejistotu tak, že plně investuje do vnitřní „chemické“ obrany až tehdy, když jsou opravdu napadeny. To mj. znamená, že když zrovna býložravý hmyz neútočí, mohou rostliny plně investovat své zdroje (např. produkty fotosyntézy jako cukry a škrob) do svého růstu a rozmnožování.