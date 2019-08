Roj perseid pomalu vrcholí

Pokud by k tomu došlo, byla by to ničivější katastrofa než v případě vyhynutí dinosaurů, jádro komety Swift-Tuttle má totiž průměr asi 26 kilometrů, takže energie dopadu by byla několikasetkrát větší než u tělesa, které zničilo dinosaury a dvě třetiny dalších rostlin a živočichů.