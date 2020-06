Rodiče i třídní řeší rébus, kde předat vysvědčení

Po dvou měsících „půstu“ by žáci, učitelé, ale i mnozí rodiče byli rádi, kdyby se aspoň vysvědčení předávalo ve školách v uvolněné atmosféře. Třeba v parku, v lese či na školní zahradě. Do té doby by však musela padnout různá tabu, jako například to o nejvýše 15členných hloučcích nebo zákazu shromažďování větších skupin kolem škol.