Proč milujeme křik, při kterém tuhne krev v žilách

Gramatika opičích výkřiků dokáže být překvapivě propracovaná. Například afričtí kočkodani červenozelení mají tři hlavní predátory: levharty, hady a orly. Aby unikly orlovi, musejí opice opustit otevřené prostory a schovat se v hustém křoví. Ovšem to by byla špatná reakce, pokud by se pod keři skrýval had. Z toho důvodu si kočkodani vytvořili vzorec typických výkřiků, které nejen fungují jako varování, ale které také sdělí typ predátora.